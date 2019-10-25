Yahyalılı çiftçilere kenevir üretimi anlatıldı

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı da kenevir üretiminin izin alma, güvenlik, üretim, hasat, depolama ve pazarlama aşamaları slaytlar eşliğinde anlatıldı.







Toplantı da çiftçilere hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Kenevir üretimini ilçemize taşıyan ilçe kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bir nevi bize balık tutmayı öğretmiş oldu. Kaymakamımız, Yahyalı kenevirin merkezi olacak dedi, buna gerçekten inanıyoruz. Mümbit bir toprağımız var. Cumhurbaşkanımıza Kayseri gibi bir tarım merkezine kenevir ekim izni verdiği için yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmak bizden, kazanç vermek Cenab-ı Allah’tan. Yeter ki biz dürüst olalım, Allah buraya yağdırdıkça yağdıracak. Bizim sulama konusunda, arazi konusunda sıkıntımız yok. İnşallah kazanan biz oluruz, kazanan ilçemiz olur.” ifadelerini kullandı.







Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise konuşmasında Yahyalı’da kenevir üretim alanlarını önümüzdeki yıl arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, Yahyalı’yı elmadan sonra da kenevir üretim merkezi haline getirmek istediklerini söyledi. Kaymakam Altıner “ Buranın iklimi, toprağı ve çiftçisi bu işi yapabilir düzeyde. Biz burayı kenevirin bir başka merkezi haline getirmek istiyoruz. Ticari kazancı yüksek olan bu üründen, Yahyalı’nın da faydalanmasını istiyoruz. Bunu yaparken iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi kazanç, ikinci ise güvenlik. Biz bundan iyi bir kazanç elde edeceğimizi umuyoruz ama kesinlikle güvenli bir üretim yapmalıyız. Kötü niyetli insanlara, uyuşturucu tüccarlarına malzeme vermek istemiyoruz. Bunun içinde kontrollü, kolay ulaşılabilir alanlarda üretim yapmalıyız. Emniyetimizin ve Jandarmamızın sürekli kontrol edebileceği alanlarda bu üretime müsaade edeceğiz. Örnek olması hasebiyle Ziraat Odası başkanımızın öncülüğünde bir çiftçimize bu yıl kenevir üretimi yaptırdık. Gayet verimli sonuçlar aldık. 2020 yılında biraz daha geniş çaplı, 20-25 çiftçimize, 20-25 dönümlük arazilerde üretim izni vermeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla da dünyadaki bu pazardan Türkiye’nin de kendi payına düşeni almasını umut ediyoruz. Bununda öncülerinden birisinin Yahyalı olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

