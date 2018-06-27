YAHYALI’NIN KİRAZI İHRACATA HAZIR

Modern tarımın uygulandığı kiraz bahçelerinin artmasıyla,yıllık 2 bin 500 ila 3 bin ton arası kiraz üretimi yapılan ilçede, tadı, aroması ve iriliği bakımından ülkemizin en kaliteli kirazları yetiştiriliyor. Ama ilçedeki üreticilerin en büyük sorunu tanıtım eksikliği ve bunun sonucu olarak da kirazın gerçek değerini bulamaması gösteriliyor. İlçenin önemli kiraz üreticileri arasında yer alan, bu yıl 120 ton kiraz üretimi yapan Bahadır Güçlü, ihracat yapan firmaların ilçeye gelmemesinin tanıtım eksikliğinden kaynaklandığını, bu konuda iyi bir çalışma yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. İlçede üretimin giderek arttığını belirten Güçlü; “Kiraz konusunda ilçemizin iyi bir tanıtımı yapılmadı. İyi bir tanıtım olmadığı için de ihracat yapan firmalar ilçemize gelmiyor. Toprağı, suyu, havası bakamından birçok bölgeye göre daha kaliteli ürün elde ediyoruz. Kalibre konusunda, tat konusunda çok iyi durumdayız. Bazen aksaklıklar olsa da ulaşım konusunda çok iyi bir konumdayız. İhracat yapan firmaları ilçemize bekliyoruz” diye konuştu. İlçedeki kiraz üretimi konusunda değerlendirmeler yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, Yahyalı’nın elma üreticiliğinde Türkiye’ de bir marka haline geldiğini, kiraz konusunda da artan kaliteli üretim ile iddialı bir duruma geldikleri belirtti. İlçede çeşitli kiraz türleri yetiştirildiğini ama Ziraat 900 cinsi kirazın yaygın olduğunu ifade eden Öztürk; “Kirazımızı özellikle Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç yapıyoruz. Kiraz üretiminde bir marka haline gelmek için hızla ilerliyoruz. İlçemizde yıllık 2 bin 500 ila 3 bin ton arası kiraz üretimimiz var. İlçemize katma değeri olan bir ürünümüz. Burada hem üreticilerimiz, hem de işçi kardeşlerimiz kazanıyor. Yahyalı Belediyesi olarak, aracı kuruluşlardan daha ziyade ihracat yapan firmalar ile üreticimizi bir araya getirmek istiyoruz. Belediye Başkanı olarak, üreticilerimize bunu taahhüt ediyorum. Aracıları aradan çıkartarak, ihracat yapan iş adamlarımızla üreticilerimizi bir araya getirecek, kirazımızı daha iyi fiyatlardan satılmasını sağlayacağız. Biz, üretici kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların sıkıntıları bizim sıkıntılarımız. Ayrıca bu konuyu bakanlığımız nezdinde de dile getireceğiz” İfadelerini kullandı.