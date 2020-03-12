“Yaraları En Kısa Sürede Saracağız” Geçtiğimiz ay meydana gelen sel felaketi sonrası Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk, “Buradaki yaraları en kısa sürede sarmak için çalışmalar devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

12 Mart 2020 Perşembe 15:19