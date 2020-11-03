YENİ VALİ’NİN İLK SINAVI

Valiler kararnamesiyle Kütahya’ya atanan Vali Şerif Yılmaz’ın yerine Kayseri Valisi olan Orhan Düzgün dün Kayseri’ye gelerek görevine başladı.

Öğleden sonra Valilik önünde yapılan karşılama töreni makamına geçen Vali Orhan Düzgün, makamında yaptığı ilk açıklamasıyla Kayseri’de her kesime bir mesaj vermiş oldu. Vali Düzgün, Sivil Toplum Kuruluşları, siyasiler, vatandaşlar, belediye başkanlarının da içinde bulunduğu giriş cümlesiyle Kayseri’nin tarihi ve kültürel öneminden bahsetti.

Erciyes projesini yakından bildiğini hissettiren Vali Bey, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Başkan Mehmet Özhaseki’nin Erciyes Projesini incelediğini söyledi. Erciyes projesinden övgüyle bahseden yeni Vali, sanayi ve ticaret şehri Kayseri’nin özelliklerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi. Süper lige çıkan Erciyes Spor ile Kayseri Spor’dan da bahsederek, sporla da ilgili olduğu mesajını vermiş oldu bir anlamda.

Vali Düzgün’ün bence dikkat çeken açıklamasından birisi de kamu mallarının israf edilmemesi ve usulsüz kullanılmaması yönündeki açıklamaları ki, Kütahya’ya atanan Vali Şerif Yılmaz’da bu yönde büyük çaba sarfetmişti.

Neyse.

Kayserimizin yeni Valisi Orhan Düzgün’e görevinde başarılar dilerim. Kayseri Vali Bey’in ikinci görev yeri olacak. Kendisi hakkında edindiğim birkaç bilgiyi de sizlere aktardıktan sonra Vali Bey’in ilk sınavı hakkında da bir şeyler yazacağım. Çevresinde ve onu tanıyanlar tarafından titiz, çalışkan, bir şeyler üretmeyi seven, sevecen ve dolduruşa gelmeyen biri olarak tanınıyor. Bunların yanında da mütevazı bir kişiliğe sahip olduğu da söylenenler arasında. Valilik önündeki karşılama töreninin de abartılı olmaması talimatı verdiği de edindiğim bilgiler arasında.

İLK SINAV AMA BÜYÜK BİR SINAV

Vali Orhan Düzgün ayağının tozuyla bugün ilk sınavını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile verecek. Bildiğiniz gibi bugün Cumhurbaşkanı Gül, birkaç günlük program için Kayseri’ye geliyor. Şehrin her tarafından hummalı bir çalışma var. Vali bey’de gelir gelmez bu hummalı çalışmanın içinde kendisini buldu. Cumhurbaşkanının programının da her hangi bir aksilik olmaması için Emniyet ve diğer ilgili birimlerle toplantı yaptı. Yeni atandığı bir şehirde, daha “ Bismillah” demişken ertesi gün Cumhurbaşkanı geliyor.

Gerçekten zor bir durum.

Cumhurbaşkanının memleketinde görev yapmanın çok büyük sorumluluk olduğunu herkes biliyor. Allah Vali Bey’e kolaylık versin.