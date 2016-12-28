11 ayda 4 bin 563 olaya müdahale Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, itfaiye ekiplerinin 2016 yılının 11 ayında 4 bin 563 olaya müdahale ettiğini ve 619 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan itfaiye ekiplerinin, 2016 yılının Kasım ayına kadar 4 bin 563 olaya müdahale ettiklerini, bunlardan 3 bin 366’sının yangın 933’ünün kurtarma olayı olduğunu söyledi. Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 06.11.2016 tarihi itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplam 4 bin 563 olaya müdahale etti. Bunların 3 bin 366’sı yangın 933 adet de kurtarma olayı meydana gelmiştir. Bu kurtarma olaylarında 644 kişiye operasyon gerçekleştirmişiz, 619 kişi kısmen yaralı olarak kurtarılırken 25 tane ex olayı söz konusu. Bu exler trafik kazasında karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Soba kurarken 2 dirsekten fazla dirsek kullanmayın”

Yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler de veren Kızılkan, vatandaşlara soba kullanımı konusunda da tavsiyelerde bulundu. Kızılkan, “Özel ve resmi toplam bin 462 noktada baca temizliği olayı gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak halkımıza şunu öneriyoruz. Diyoruz ki sonbahar nedeniyle elektrikli cihazların kullanılması, sobaların kurulması ile birlikte bacadan doğacak her türlü riskin ortadan kaldırılması için elektrikli cihazların mutlaka ve mutlaka kontrollünü yapın. Uyurken fişini çekin. Sobalarla ilgili ise baca temizliği yapmadan sobanın kurulmasının doğru olmadığını paylaşmak istiyorum. Yangından önce önlemin önemli olduğunu, bu nedenle soba kurarken iki dirsekten fazla dirsek kullanılmamasını da kayseri halkımıza tavsiye olarak belirtmek istiyorum” diye konuştu.

İHA

