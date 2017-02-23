15 bin bilgilendirme broşürü dağıtıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım", "Pencerem Kapım Güvenli Yapım", "Sıcak Yuvam", "Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim", "Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım", "Öğrencilerimiz Geleceğimiz", "Trafikte Eğitimli Çocuklar" ve "İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller" projeleri kapsamında yaklaşık 21 bin 821 vatandaşa ulaşılarak 15 bin 614 broşür dağıtıldığı belirtildi.

Ayrıca, site, apartman ve mahalle sakinlerine yönelik 23, öğrencilere yönelik 15, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 15, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 6, esnaflara yönelik 25, okul aile birliklerine yönelik 1 bilgilendirme toplantısı düzenlendiği kaydedildi.

6 aileye adli işlem

Açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğünce, kent genelindeki ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik çalışma yapıldığı ifade edildi.

Çalışmalar sonucunda, 6 çocuğun ailesinin, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" fiilinden işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, 15-18 yaşlarındaki 61 çocuğa Kabahatler Kanununun ilgili maddesinden cezai işlem uygulandığı belirtildi.

AA

