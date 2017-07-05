24 yıldır beklenen adalet

Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta Pir Sultan Abdal şenlikleri esnasında meydana gelen ve 37 vatandaşımızın yanarak can verdiği, 3 gün sonra da Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’nin Başbağlar Köyü’nde yaşanan, tüm köyün ateşe verilerek 33 vatandaşımızın kurşuna dizilerek katledildiği olayların üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Bunca zamana rağmen ne yazık ki olaylar aydınlatılamadı, katliamların katilleri adalet önüne çıkarılıp hesabı sorulamadı” ifadelerini kullandı.

“37 vatandaşımızın katledildiği Sivas olaylarının sorumlusu olarak yakalanıp olayla ilgili oldukları ispat edilemeyen onlarca vatandaşımız ne yazık ki bugüne kadar ömürlerini cezaevlerinde tükettiler ve adalet bekliyorlar” diyen Taş, “Başbağlar’da kurşuna dizilerek katledilen 33 vatandaşımızın, Sivas’ta katledilen 37 vatandaşımızın yakınları aradan geçen 24 yıla rağmen katillerin bulunup adalet önünde hesabının sorulamamasının ızdırabını yaşıyorlar” dedi.

Taş, “Mazlumder Kayseri Şubesi olarak, o günden bu güne failleri elini kolunu sallayarak ortada gezen bu 2 vahşetin zaman kaybetmeden aydınlatılıp kamuoyunun ve maktullerin yakınlarının rahatlatılması, delilsiz ispatsız cezaevlerinde ömür tüketen Sivas mahkûmlarının yeniden adaletli ve acil yargılanması, gerekirse Cumhurbaşkanının hukuki yetkisi kullanılarak mağdurların serbest bırakılması için Adalet bakanlığını, Devlet denetleme kurulunu ve TBMM’yi acil göreve davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Mısır cuntası zulmüne devam ediyor

Açıklamasında Mısır’da 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan kanlı darbeye de değinen Taş sözlerini şöyle sürdürdü;

“Mısır’da Halkın seçtiği meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hukuksuz, silahlı ve kanlı bir darbe ile görevden uzaklaştırılmasının üzerinden 4 yıl geçti.

Halkın iradesini silahla devirerek darbe yapan Sisi başkanlığındaki cunta yönetimi Mısır’da bugüne kadar meşru cumhurbaşkanına sahip çıkıp darbeye karşı duran binlerce Müslümanı katletti, binlercesini de hapislere attı adaletsiz ve hukuksuz yargılamalarla idama mahkum etti.

Mazlumder Kayseri Şubesi olarak 2013 teki darbeden buyana geçen 4 yıllık dönemde darbecilerin kurşunları ile hayatını kaybeden Masum Mısır halkına Allah tan rahmet, haksız ve hukuksuzca cezaevine konan ve idama mahkum edilenlere sabır diliyoruz. Bu ülkedeki cunta zulmünün daha fazla devam etmemesi içi İslam İşbirliği teşkilatını vicdanının kaybetmemiş Ortadoğu ülke yetkilerinin, insan hakları teşkilatlarını ve sivil toplum kuruluşlarını olaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.”



Haber: M. Furkan ŞahinKurum Haberi

