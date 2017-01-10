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50 mahalle ulaşıma kapandı

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle 50 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamadı.

50 mahalle ulaşıma kapandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Develi'de 6, Pınarbaşı'da 10, Sarız'da 25, Tomarza'da 5, Yahyalı ve Sarıoğlan'da 2'şer kırsal mahallenin yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 7 ekip, 88 personel ve 45 araçla yürütülen yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Eğitime kar engeli
Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm, bazılarında ise taşımalı eğitim verilen okullarda dün eğitim öğretime bir gün ara veridi.
Kayseri, Kırşehir ve Sivas'ın bazı ilçelerinde tüm okullarda, bazılarında ise sadece taşımalı eğitim yapılanlarda eğitim öğretime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Akkışla, Felahiye, Develi, Tomarza, Özvatan, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Sarıoğlan ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullarda dün eğitim öğretim yapılmadı.
Haber: Fatma Ural
 
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