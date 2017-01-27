Abdülhamid Han Bulvarı yarın açılacak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Abdülhamid Han Bulvarı’nın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile yarın saat 11.00’da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.



Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkisini birbirine bağlayan yol çalışmasına 2014 yılı Ekim ayında başlanıldığı hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Abdülhamid Han Bulvarı’nın 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğin olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı’ndan ayrı olarak 3. alternatif yol inşa ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifleri ile yarın saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan Sultan Abdülhamid Han Bulvarı Açılışı törenine tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi.

Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nın Kayseri halkına ve ekonomiye sağlayacağı katkının hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediyenin bu çalışmasının kesintisiz ve güvenli bir alternatif yol olması yanında ayrıca ticarete, sanayiye dolayısı Kayseri ekonomisine bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

