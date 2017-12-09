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Afetlere yönelik eğitim tamamlandı

İl Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetim Birimi tarafından hazırlanarak Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan ve Teknik Destek projeleri arasında kabul edilen ‘’Afetlere Yönelik Psikolojik ve Sosyolojik Yönetim’’ isimli projenin eğitimleri 6-7 Aralık 2017 tarihlerinde tamamlandı.

Afetlere yönelik eğitim tamamlandı
Proje kapsamında 11. UMKE Bölgesinde yer alan Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinde görev yapan 30 personele Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert tarafından bilgi verildi.
Eğitim kapsamında afetler sonrası ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik tepkileri izleme, tanılama ve yönetme konusunda bilgi sahibi olan UMKE çalışanları, kendi stresle baş etme yöntemlerini bulma, farkındalık geliştirme ve ekip olma konusunda da bilgi sahibi oldu.
Eğitim sonrası katılımcılara İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tarafından onaylanan katılım belgeleri dağıtıldı.
İHA
 
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