Afrin Harekatına av bayilerinden de destek geldi

Kayseri'nin Develi ilçesinde av bayisi olan Harun Söbe, "Devletimiz müsaade ettiği zaman silahlarımız bedava. Savaş çıktığı anda veya devletimizin izin verdiği anda vatandaşlarımıza silahlarımızı bedava vereceğim. Yeter ki devletimizi milletimizi vatanımızı korumak için devletimiz bu müsaadeyi versin. İzin verildiği takdirde helali hoş olsun, gereğini yapacağımıza söz veriyorum. Vatanımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.



"Kanımızın son damlasına kadar hazırız"

Niğde’de Kale altında Av Bayi işletmeciliği yapan Fatih Dokuyucu, Afrin harekatına destek vererek, devletin emrinde olduğunu söyledi. Dokuyucu, Afrin harekatını eleştirenleri lanetleyerek, devletin emir verdiğinde tüm silah, teçhizat ve mühimmatla hazır olduğunu belirtti. Dokuyucu, ‘‘Son zamanlarda Afrin ile ilgili bazı haddini bilmezlerin ülkemiz ve milletimiz adına söyledikleri çok saçma sapan şeyler var. Biz bunları çok gördük. En son 15 Temmuz’da gördük. Vatanın birliği için haddini bilmez şerefsizlere diyecek birşeyimiz kalmadığını, devletimiz ve milletimizle beraber Afrin’de bundan önce nasıl olduysa Çanakkale’de olduğu gibi sonunun ne olduğu belli olmayan senaryoyu bitirmek için kanımızın son damlasına kadar hazır olduğumuzu ve devletimiz izin versin silah ve mühimmat konusunda destekleyeceğimi bilmenizi isterim’’dedi.



"Vatanın bütünlüğü için her türlü fedakarlığa hazırız"

Kırşehir’de avcılar ve av malzemeleri satan esnafı, Türkiye’nin sınır temizliği için başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için yasal sınırlar çerçevesinde her türlü fedakarlığa hazır olduklarını söyleyen Avcılar Kulübü Başkanı Erdoğan Zobu, her türlü teçhizatla devletin yanında olduklarını belirtti. Zobu, “Kırşehir Avcılar Kulübü olarak bini aşkın üyemizle silah ve her türlü mühimmatla devletimizin arkasında ve yanındayız” dedi.

Balık ve Av malzemeleri bayii Mustafa Er (69) ise ellerinde mevcut olan malzemelerden her türlü desteği sunacaklarını vatanın bizlerin olduğunu ve canını hiç çekinmeden feda edebileceğini söyledi.

İHA