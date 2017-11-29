AGÜ öğrencileri sahaya indi

Hidromekanik dersi, “Ders Anlatımı Olmadan Öğretme ve Öğrenme Haftası” olarak adlandırılan eğitim etkinliği kapsamında KASKİ’ye teknik gezi organize edilerek gerçekleştirildi.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niğmet Uzal’ın koordinasyonunda gerçekleşen geziye dersi almakta olan 21 öğrenci katıldı. Geziye katılan öğrenciler, ilk olarak “Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi (SCADA) birimini ziyaret ederek İçme Suyu Dairesinden Şube Müdürü Ahmet İnce’den şehrin içme suyu üretim ve depolama istasyonlarının bilgisayar aracılığı ile denetlenmesinin, izlenmesinin ve işletilmesinin sağlandığı sistem hakkında bilgi aldı.

İnce, KASKİ’de kullanılan sistemin Türkiye’deki en gelişmiş sistemlerden birisi olduğunu belirterek, yapılan işlemlerin ana merkezden insan gücü gerektirmeden anlık olarak izlenmekte ve raporlanmakta olduğunu anlattı.

Bu sistem ile su ihtiyacının takibinin kontrollü olarak yapılması ile su kullanımının büyük şehirlerde en büyük sorunlardan birisi olan sistem kayıp ve kaçaklarını yüzde yirmi gibi çok düşük seviyelere indirdiklerini söyleyen İnce, geleceğin İnşaat Mühendislerine ülkemiz ve tüm dünya için suyun önemine dikkati çekti.

Öğrenciler daha sonra ALO 185 Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek Atık Su Daire Başkanı Buket Ergin’den bilgi aldı. Ergin, 24 saat hizmet vermekte olan çağrı merkezine günde ortalama 500, yağmurlu günlerde ise 1500’e varan çağrı aldıklarını belirterek, gelen arıza ihbarlarına 120 farklı noktadaki ekiplerle müdahale gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu farklı noktalarda, arıza öncesi ve sonrası görüntüleme ile arızaların tespit edilmesi ve giderilmesinin takip edildiği akıllı sistem uygulamalarını anlatan Ergin, iş gücünün de bu sistem sayesinde kontrol edildiğini belirtti. 185 arıza Çağrı merkezinin arama cevaplanma süresinin de 12 saniye ile Türkiye’de en kısa zamanlamaya sahip olduğunu belirten Ergin, geleceğin planlamacıları olan genç mühendis adaylarına akıllı şehirlerdeki akıllı uygulamalara yönelik Kayseri ilinde ne tür faaliyetlerde bulunulduğuna dair bilgilendirmelerde bulundu.

Geziye katılan öğrenciler, derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin pratik hayattaki uygulamalarını gördüklerinde daha akılda kalıcı olduğunu ve bu tür etkinliklerin kendileri açısından motive edici olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kurum Haberi

