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AGÜ Sümer Kampüsü Ulusal Mimarlık ödülü

Mimarlar Odası Genel Merkezince 15.’si gerçekleştirilen organizasyonda AGÜ Sümer Kampüsü içerisindeki eğitim ve idari yapı “Ulusal Mimarlık Ödülü“ne layık görüldü. Dünyanın en prestijli mimarlık ödülü olan ‘’Mies van der ROHE’’ ödülüne ise aday gösterildi.

AGÜ Sümer Kampüsü Ulusal Mimarlık ödülü

Türkiye’den 13,  dünya’dan 365 yapının aday gösterildiği projeler arasında,  Ofis MPU ve EAA firması tarafından yapılan ‘’AGÜ Eğitim ve İdare Yapısı’’nın bu ödüle aday gösterilmesini değerlendiren Ofis MPU yetkilisi Mimar İsmail Ruhlukürkçü , “Bu projenin Kayseri kamuoyunun devamlı olarak dile getirdiği nitelikli yapı eksikliği sorununa çözüm arayışı adına katkı olacağını düşünüyoruz. İlk defa ‘’Ulusal Mimarlık Ödülü’’nü Kayseri’ye getirmiş olmamızın, ilk defa’’ Mies van der ROHE’ ödülüne Kayseri’den bir yapıyla aday gösterilmiş olmamızın haklı gururunu yaşıyor ve Kayserimizde bulunan bir yapının bu vesileyle dünya mimarlık kamuoyunda Kayseri adının hem yapı hem de Anadolu mimarlığı  adına önemli kazanımlara yol açacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Kurumsal Haber
 

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