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AGÜ-Sümer Park açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye yeni bir park daha kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’ne yapılan AGÜ-Sümer Parkı 12 Kasım Pazar günü hizmete açılacak.

AGÜ-Sümer Park açılıyor
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Abdullah Gül Üniversitesi’nin ana giriş kapısı önündeki 29 bin metrekare alanda yapılan AGÜ-Sümer Parkı tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Parkta, 18 bin metrekare yeşil alan, koşu ve yürüyüş yolları, fitness alanları ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Yaklaşık 1000 metrekaresinin çiçeklerle donatıldığı park alanında 162 araçlık açık otopark da yer alıyor.
12 Kasım Pazar günü saat 12.00’de yapılacak törenle hizmete açılacak olan AGÜ-Sümer Park yaklaşık 3 milyon TL’ye mal oldu.
Kurum Haberi
 
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