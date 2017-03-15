AGÜ’de üniversite-sanayi işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

AGÜ’nün, 3. nesil üniversite kavramı ile çok farklı bir üniversite modeli ortaya koyduğunu ve Kayseri için büyük bir gelişme sağladığını ifade eden Büyüksimitci, üniversite ve sanayinin iç içe olması gerektiğini, üniversite-sanayi işbirliğinde AGÜ ile somut adımlar atacaklarını dile getirdi.

Başkan Büyüksimitci, “Üniversite ile sanayi her zaman birbirine destek olmak zorunda. Sanayi Odası olarak her zaman AGÜ ile ortak çalışmalar yürütmeye, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında ortak projeler üretmeye hazırız. Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfımızda zaten Kayseri’de ki üç üniversite rektörümüzle beraber çalışıyoruz. Orada da üniversite sanayi işbirliği adına ne yaparızı konuşuyoruz. Burada da fiiliyata geçiyor olmamız, bununla ilgili konuşuyor olmamız, konuşmaya başlamamız, farklı konuları ele almamız çok önemli” dedi.

Ayrıca Başkan Büyüksimitci, KAYSO olarak, mezun olacak öğrencilere kariyer danışmanlığı konusunda katkı sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında, Sanayi Odası ortaklığı ile Kayseri’deki sanayicilere Ar-Ge ekseninde destek sağlayacaklarını söyledi. Kayseri’nin hem şehir, hem de sanayi olarak Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, güçlü bir sanayi alt yapısı ile dünyayla rekabet edebilecek bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Kayseri’deki sanayicilerin dünya ile rekabet edebilmeleri için Ar-Ge ve tasarım çalışmaları, yenilikçilik ve girişimcilik konularında destek vereceğiz. Ayrıca, üniversitemizin sürekli eğitim merkezi olan AGÜ Akademi aracılığı ile de Kayseri’deki sanayicilere marka yönetimi eğitimleri düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya üniversiteden dekanlar, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve öğretim elemanları katılırken, Sanayi Odası’ndan ise Meclis Başkanlık Divanıyla Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.