Aile olduğumuzu 27 günlük nöbette gösterdik

Başkan Çolakbayrakdar, "“Bundan bir yıl önce 15 Temmuz Cuma günü akşamı, devletimize ve milletimize karşı hainler tarafından ağır bir darbe vurulmak istenmiştir. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz sokaklara, meydanlara çıkarak hainlerin yapmak istediği darbeyi engellemiştir. Vatan hainlerinin ve yurt dışındaki işbirlikçilerinin ortak hedeflerinde milletin iradesine el koymak, devletin bekasına kast etmek, vatanın bütünlüğünü ortadan kaldırmak vardı. Bu girişim karşısında millet olarak hep beraber dimdik durduk ve durmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak destan yazan aziz hemşehrilerim O gece; dosta güven veren, düşmana korku salan duruşumuz ile düşmanlara, hainlere, teröristlere bu topraklar bin yıldır bu aziz millete vatan olmuştur ve inşallah kıyamete kadar vatan kalacaktır dedik" diyen Çolakbayrakdar, "Tüm dünya bilsin ki; bizler bu vatanın öz evlatları olarak vatanımızı böldürmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanımızı da her daim semalarda dinlettireceğiz. 27 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda 7’den 70’e, çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine hep beraber irademize sahip çıkmak için meydanlardaydık. Meydanda dikkatimi çeken özellikle dört konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi; 57 günlük bir bebek, ailesiyle birlikte vatan nöbetindeydi. Diğeri ise tezkeresini alıp askerden yeni gelmiş bir kardeşimizdi. Bu kardeşimiz tezkeresinin ertesi günü bizlere eşlik etti. Bunun yanında 15 Temmuz Cuma günü yurt dışından Kayseri’ye gelmiş olan gurbetçi kardeşimiz, vatanına geldiği gün, vatan nöbetine çıktı. 27 gün meydanda bizimle birlikte aralıksız nöbet tuttu. Ayrıca yeni bir yuvanın temelini atan gelin ve damatlar da düğünden çıkıp demokrasi nöbetine destek verdi. Bu bizim vatanımıza olan bağlılığımız ve aşkımızın göstergesidir" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Herkes bilsin ki; ecdadımızdan miras aldığımız milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, güçlü ve büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışacağız. Büyük projelerle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini daha da artırmak için gayret ediyoruz. Güçlü bir Türkiye olarak hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün mazlumların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. O gece millet tek vücut olarak canı pahasına Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve minarelerden okunan selâ sesleri ile sokaklara çıkarak hep bir ağızdan tek ses olarak bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim, bu ezan bizim diyerek haykırdılar. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehit ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum”.

Kurum Haberi

