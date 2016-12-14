Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK Parti’den Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret

AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ve beraberindeki heyet, Beşiktaş'ta yaşanan saldırı sonrasında Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

AK Parti’den Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret
Burada İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin ile görüşen Başkan Gökçe, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Teröristler ve teröre sırtını dayanan herkes bunun hesabını verecektir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan bu alçaklar cezalandırılarak bu hainliklerini çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatı mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kahraman polislerimiz ve diğer yaralılara ise acil şifalar diliyorum." dedi.
Başkan Gökçe ve beraberindekiler daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan polislere karanfil dağıttı.
Kurumsal Haber
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140