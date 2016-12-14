AK Parti’den Emniyet Müdürlüğü’ne ziyaret AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ve beraberindeki heyet, Beşiktaş'ta yaşanan saldırı sonrasında Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Burada İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin ile görüşen Başkan Gökçe, başsağlığı dileğinde bulunarak, "Teröristler ve teröre sırtını dayanan herkes bunun hesabını verecektir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan bu alçaklar cezalandırılarak bu hainliklerini çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatı mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kahraman polislerimiz ve diğer yaralılara ise acil şifalar diliyorum." dedi.

Başkan Gökçe ve beraberindekiler daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan polislere karanfil dağıttı.

Kurumsal Haber

