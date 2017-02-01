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Akademi’nin ikinci sayısı çıktı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Basın-Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erciyes Üniversitesi Akademi Gazetesinin ikinci sayısı çıktı.

Akademi’nin ikinci sayısı çıktı
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in sahibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’ın genel yayın yönetmeni, Genel Sekreter Doç. Dr. Eyyup Ecevit’in yazı işleri müdürü, ERÜ Basın-Yayın Sorumlusu Şevket Atalay’ın ise editörü olduğu gazetenin ikinci sayısında; üniversitede gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler, bilimsel başarılar, açılışlar, protokoller, röportajlar ve sağlık haberleri yer alıyor.
3 ayda bir yayınlanan gazetenin manşet haberini aralarında Erciyes Üniversitesi’nin de bulunduğu 6 üniversitenin yayınladığı ortak senato bildirisi oluşturuyor.
Gazetenin başyazısında ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in 2016 yılı değerlendirmesine yer veriliyor.
Kurum Haberi
 
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