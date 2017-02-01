Akademi’nin ikinci sayısı çıktı

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in sahibi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan’ın genel yayın yönetmeni, Genel Sekreter Doç. Dr. Eyyup Ecevit’in yazı işleri müdürü, ERÜ Basın-Yayın Sorumlusu Şevket Atalay’ın ise editörü olduğu gazetenin ikinci sayısında; üniversitede gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler, bilimsel başarılar, açılışlar, protokoller, röportajlar ve sağlık haberleri yer alıyor.
3 ayda bir yayınlanan gazetenin manşet haberini aralarında Erciyes Üniversitesi’nin de bulunduğu 6 üniversitenin yayınladığı ortak senato bildirisi oluşturuyor.
Gazetenin başyazısında ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in 2016 yılı değerlendirmesine yer veriliyor.
Kurum Haberi
3 ayda bir yayınlanan gazetenin manşet haberini aralarında Erciyes Üniversitesi’nin de bulunduğu 6 üniversitenin yayınladığı ortak senato bildirisi oluşturuyor.
Gazetenin başyazısında ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in 2016 yılı değerlendirmesine yer veriliyor.
Kurum Haberi