Akbulut’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Ali Osman Yıldız'dan boşalan Sarıoğlan Belediye Başkanlığı için kısa bir süre önce mecliste yapılan seçimde, 8 Belediye Meclis Üyesinin oyunu alarak başkanlığa seçilen Yusuf Akbulut’a “hayırlı olsun” ziyaretleri devam ediyor.

Ömerhacılı Köyü Muhtarı Şakir Arslantaş da ziyaretinde, “Sayın Akbulut’la Sarıoğlan’ın adının daha fazla duyulacağına olan inancım tam. Sarıoğlan’ın büyümesi ve beraberindeki mahallelerinin de gelişmesi için var gücüyle çalışacağından eminim.” dedi.

Başkan Akbulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarıoğlan’ın gelişimi için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

(Kayseri Gündem)



