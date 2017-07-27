Ali Dağı'ndaki yangına 49 personelle müdahale

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Orman Yangın İhbar Hattı 177’ye saat 13:45’te bildirilmesiyle, Bölge Müdürlüğümüz Yangın Müdahale Ekipleri olay yerine hareket ettirilerek yangına müdahale başlamıştır. Yangının ilk çıkış anından itibaren Kayseri Orman Bölge Müdürlüğümüz Yangın Söndürme Ekipleri, DSİ 12.Bölge Müdürlüğü, Karayolları 6.Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri (dozer, greyder, kepçe) ve Büyükşehir Belediye itfaiyesine ait araçlarla yangına müdahale etmişlerdir" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Yangına; Orman Bölge Müdürümüz, 9 Teknik Elemanımız, 10 memurumuz, 30 yangın söndürme işçimiz, 30 itfaiye eri ve 20 diğer personel, Orman Genel Müdürlüğümüze ait; 1 adet yangın söndürme helikopteri, 8 pikap, 3 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 10 adet diğer araç ile yangına gece boyunca müdahale edilmiştir. Yangın tüm ekiplerimizin gece boyu süren yoğun müdahalesi sayesinde geç saatlerde kontrol altına alınmıştır"

(İHA)

