Amerikan Koleji lise olmalıydı

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, Talas’ta bulunan ve 128 yıllık tarihi bir eser olan Talas Amerikan koleji geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyesinin yaptırdığı restorasyonla hizmete açtığını anımsatarak; “Bugün dünyaya baktığımızda bu tip tarihi binalar ne için yapılmışsa ona uygun şekilde kullanılmaktadır. Yine bu tip tarihi binalar müze yapılmamakta mutlaka bir kurumun kullanımına verilmektedir. Ancak bu kurum binayı yapılış esasına uygun kullanmaktadır. Biz açıkçası bu binanın Milli eğitim bakanlığına bağlı ama özel bir kolej ama devlet lisesi gibi hizmet verecek şekilde kullanılmasını daha doğru buluyoruz. Bir fen lisesi olabilir ya da Kayserimizde üst düzey başarıya sahip öğrencilerden oluşan yine Kayserimizde üst düzey başarılı öğretmenlerden oluşan bir okul şeklinde organize edilen tarihi bir okul olarak kullanılabilirdi” dedi.

Kayseri Lisesi asıl binada olmalıydı

Kayseri Lisesi’nin tarihi binasının müzeye dönüştürülmesi konusuna da değinen Başkan Aktaş şunları söyledi:

“Biz isterdik asli bina yine lise eğitimine devam etsin. Yan tarafta Kayseri Lisesi adıyla yeni binalarda yine hizmet veriyor ancak. Asıl tarihi binanın lise olarak hizmet vermesi çok daha doğru olurdu. 1893 yılında kurulan 124 yıllık tarihi bir geçmişi olan Kayseri Lisesi bizce en kısa zamanda yine başarısını dünyaya yaymış bir kolej olarak yeniden hizmet vermelidir. Bakın bugün Galatasaray Lisesi 150 yıllık bir tarihi var ve asli binada hizmet vermeyi sürdürmektedir. Asli binalarda hizmet vermek önemlidir çünkü bu binaların tarihi bir kıymeti vardır. Bugün İngiltere’de 1404 yılından beri yani tam 613 yıldır eğitimini sürdüren Eton koleji vardır. Bu okul 19 başbakan ve sayısız devlet adama büyük düşünür ve önemli kişiler yetiştirmiştir. Bugün ülkemizin buna benzer bir okulu mevcut değildir. Neden bir kayseri lisesi yada bir Talas koleji yeniden bu şekilde tasarlanıp bu vizyona sahip bir kolej haline getirilmesin. Bu olmalı ve yapılmalı.”

Kurum Haberi





