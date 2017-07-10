Arık, Berberoğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvenpark’ta başlattığı Adalet Yürüyüşü 25 günlük yürüyüşün ardından Maltepe Mitingi ile noktalandı. Yürüyüşün 24. gününün tamamlanmasıyla birlikte CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz soluğu Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yanında aldı. Berberoğlu ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Milletvekilleri, ziyaretin ardından yaptıkları değerlendirmede Berberoğlu’nun sağlığının iyi ve moralinin son derece yüksek olduğunu söyledi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Berberoğlu’nun tutuklanmasının Türkiye’deki adaletsiz uygulamalar konusunda bir sembol olduğunu ifade etti. Arık, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü Türkiye’deki milyonların duygularına tercüman oldu. Bu bağlamda Adalet Yürüyüşü’nün 24. gününün ardından AKP’nin hukuk tanımaz anlayışının bir sonucu olarak tutuklanan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettik. Sayın Berberoğlu’nun sağlık durumunun gayet iyi ve moralinin yüksek olduğunu gördük. Biz ona milyonların selamını götürdük O da bizim aracılığımızla adalet için yollara düşen ya da çeşitli nedenlerle bu yürüyüşte yer alamayan ama yüreği adalet için atan milyonlara selamlarını iletti. Adalet Yürüyüşü, partisi, siyasi görüşü, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkede evrensel hukuk kurallarının işlemesi gerektiği bilincindeki herkesin sahiplendiği, destek verdiği bir yürüyüş oldu. Sayın Berberoğlu da bunun bilincinde ve kendisinin bir sembol olduğunu bu yürüyüşün Türkiye’de adalet isteyen herkes için yapılan bir yürüyüş olduğunu ifade ediyor. Bu ülkede haksızlığa uğrayan ve adalet arayan milyonlar var. Adalet Yürüyüşü işte bu milyonların sesiydi. İstanbul’a geldik ama Adalet Yürüyüşümüz devam edecek. Adalet Yürüyüşü Türkiye’deki milyonların duygularına tercüman oldu. Bu bir başlangıç Türkiye’de güçlülerin adaletini yıkıp güçlü bir adalet kurana kadar bu mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de konuya ilişkin yaptığı değerlendirme de şunları söyledi: “Milletvekilimizi çok iyi gördük. Sayın Milletvekilimiz Berberoğlu’nun tüm arkadaşlarına dostlarına, halka, adalet için yürüyen, bu ülkeye adalet gelmesi için mücadele eden herkese sevgileri ve selamları var. Kızı ve avukatı ile her gün görüşüyor. Telefondan ve sosyal medyadan uzak kalmasının kendisini tekrar düşünmeye sevk ettiğini, kitap yazdığını bize anlattı. Milyonların buluşacağı adalet mitingi öncesinde bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. İnançla ve kararlıkla haklı olduğumuz mücadelemizi adalet yürüyüşümüzü adalet mitinginde milyonlara buluşarak taçlandıracağımızı kendisine dile getirdik.”

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da, Berberoğlu'nun büyük bir kumpasla karşı karşıya kaldığını, Berberoğlu’nun yasalara ve Anayasa'ya aykırı olarak tutuklu bulunduğunu söyledi. Akın, “Sayın Berberoğlu’nun morali çok iyi. Adalet yürüyüşümüzün barışçıl ve anlamlı yürüyüş olduğuna inanıyor. Adalet yürüyüşümüzün kendisi için değil, herkes için yapıldığını, bu ülkeye adaletin gelmesi için yapıldığını bildiğini söylüyor. Haksız, hukuksuz, temelsiz tutuklanmasından sonra Genel Başkanımızın bu yürüyüşü başlatmasını ve her kesimden destek almasını çok önemsiyor ve gurur duyuyor. Adaletin tecelli edeceğinden emin” diye konuştu.

Kurum Haberi

