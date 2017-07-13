Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgenin en büyük asfalt şantiyesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, 154 bin metrekare alana sahip asfalt şantiyesiyle ilgili değerlendirmede bulunarak, “Yapılacak çalışmalarla asfalt şantiyesi, Fen İşleri’nin kalbi olacak” dedi.

Asfalt şantiyesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, “Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt olmazsa olmazımızdır. Bu kapsamda Kayseri’ye ve Kocasinan’a daha güzel hizmetler verebilmek için bu tesisimizi ilçeye kazandırdık. 240 ton /saat kapasiteli tesisimiz, gerek kamuda ve gerekse özel sektörde en yüksek kapasiteli tesis olma özelliğini taşımaktadır. Şantiyemizin, Kocasinan’a daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmesi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede ihalesi tamamlanan şantiyemize, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 700 metrekare alana sahip idari bina ve 165 metrekareye sahip kalite kontrol laboratuvarı kazandıracağız. Ayrıca 3 bin 750 metrekare kapalı alana sahip 4 hangar yapacağız. Böylelikle asfalt plentiyle hizmet veren şantiyemiz, Fen İşleri’nin kalbi olacak. Şimdiden Kocasinan’a, Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’ın değerine değer katıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, 116 mahallenin her birini Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.