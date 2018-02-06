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ASKON Başkanı Özcan dedesini kaybetti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan’ın dedesi Mehmet Yesari Özdin hayatını kaybetti.

ASKON Başkanı Özcan dedesini kaybetti
ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan’ın 86 yaşındaki dedesi Mehmet Yesari Özdin yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hunat Camiisinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yesari Özdin, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenazeye İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ASKON yöneticileri ve ailesi katıldı.
İHA
 
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