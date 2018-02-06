ASKON Başkanı Özcan dedesini kaybetti

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan’ın 86 yaşındaki dedesi Mehmet Yesari Özdin yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hunat Camiisinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yesari Özdin, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenazeye İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ASKON yöneticileri ve ailesi katıldı.
İHA
Hunat Camiisinde kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yesari Özdin, Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenazeye İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, ASKON yöneticileri ve ailesi katıldı.
İHA