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Ataşehir Escort Bölgesinde Kavga Çıktı

Anadolu Yakası bölgeleri içerisinde bazı bölgeler zaman zaman gerilimler yaşar.

Ataşehir Escort Bölgesinde Kavga Çıktı

Anadolu Yakası bölgeleri içerisinde bazı bölgeler zaman zaman gerilimler yaşar. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki o da gerilimlerin yaşanmaya başlamasının ardından, komşu bölgelere de bu gerilimler sıçrar. İşte Kartal bölgesindeki olayların Ataşehir Escort bölgesine sıçramayacağını düşünmek de sanırım çok büyük bir yanlışlık olurdu. Bu sebeple de bölgedeki gerilimin sıçraması ile zaten gergin olan bu muhafazakâr bölgenin bir anda şiddet kuyusuna dönüşmesi sanırım çokta uzun sürmeyecek gibi görünüyor.
Son edindiğimiz bilgilere göre Kartal bölgesinden Ataşehir escort bayan bölgesine gelen birkaç kadının, başka kadınlara ait olan yerlerde iş tutmak istemesi üzerine kadınlar arasında kavga çıktığı belirtildi. Olayın gece saatlerinde olduğu, bölgedeki esnaf ile konuşan kadınların yerlerine Kartal’dan gelen kadınların iş tutmaya başlayacaklarını öğrenmiş olmaları, gerilimin fitilini ateşleyen olay oldu. Bölgeye yeni gelen kadınlara uyarı verdikten sonra tartışmanın çıktığı ve işin kavgaya döndüğü belirtiliyor.
Bizde escort Ataşehir kadınlarına geçmiş olsun diliyor ve bu gerilimleri kendi bölgelerine yansıtmamaları konusunda kesin bir dille kendilerini uyarıyoruz.

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