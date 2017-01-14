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Avşarlardan birlik mesajı

Dünya Avşarlar Eğitim, Kültür, Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nu makamında ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Avşarlardan birlik mesajı
Dernek yöneticileri, “Özellikle bu dönemde ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak çabasında olmalıyız.” şeklinde konuştular.
“Her şeyin başı kardeşlik kültürü”
Dernek heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Eroğlu da, kültürlerin yakınlaşması ve harmoni içinde olmasının ülkeye hayırlar getireceğine de dikkat çekerek, “Bence ülkemizde, vitrine koyulacak en önemli kültürü uzlaşı kültürü. Çok farklı insanların bir arada yaşama kültürü, ülkemizde ve bölgemizde kavgayı değil barışı sağlamada çok önemli bir rol oynayacaktır.” dedi.
(Kurum haberi)
 
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