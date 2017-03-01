Bağımlılık danışma merkezleri kurulacak

Valilik Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün, 13 kurumun ortaklığı, 3 kurumun da iştiraki ile hazırladığı projenin tanıtım toplantısı, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların zararlı alışkanlardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Ailesiyle mutlu olan, iyi bir arkadaş çevresi kuran çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durduğuna dikkati çeken Kamçı, şunları kaydetti:

"Madde bağımlılığı olan çocuklara baktığımızda mutlaka ailevi problemlerin ve arkadaş çevresinin birinci derecede etkili olduğunu görmekteyiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz küçük yaşta sanatsal faaliyetlere ve spora yönlendirilmeli, kendileri ve toplumumuzun geleceği için faydalı hobiler edinmeleri sağlanmalı. Bu konuda belediyelere, sporla ilgili kuruluşlara ve okullara büyük görev düşmekte. Bağımlılık Danışma Merkezleri Projesi de madde bağımlısı gençler ve ailelerine rehberlik hizmeti verecek. Proje bedeli 267 bin lira. Danışma merkezlerinde 60 uzman görev yapacak."

Proje Koordinatörü Mahmut Işıkgöz de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da benzer çalışmayı hayata geçirdiğini aktararak, "Kayseri'de uyuşturucu kullanımı, batı illerine ya da Avrupa ülkelerine göre az ancak ilimiz, yol kavşağında olduğu için uyuşturucu naklinde kilit bir noktada. Biz de bu konu üzerinde çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Bünyan, Hacılar, Develi, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Talas ve Tomarza ilçelerimizde bağımlılık danışma merkezleri oluşturacağız. Bağımlı gençlerimize ve ailelerine rehberlik hizmetleri vereceğiz. Projemizin süresi 18 ay ancak paydaşlarımızın ortak kararıyla bu süre uzatılabilecek." dedi.

AA

