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Başkan Cabbar Hanımeli Pazarını ziyaret etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Kadın ve Gençlik Merkezinde haftanın belirli günlerinde açılan ve ev hanımlarının kendi imal edip sattığı Hanımeller pazarını ziyaret etti.

Başkan Cabbar Hanımeli Pazarını ziyaret etti
Başkan Cabbar hanımeller pazarında el ürünlerini satan hanımlardan çalışmaları ve satışları hakkında bilgi aldı. Pazarda satış yapan hanımlar Başkan Cabbar'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "El emeğinizi ve göz nurunuzu vererek ürettiğiniz ürünleri Hanımeller Pazarında satmaya çalışıyorsunuz. Develi Belediyesi olarak Bu pazarı çok önemsiyoruz. İnşallah haftanın belirli günleri değil de her gün açılan bir pazar olacak şekilde gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.
Kurumsal Haber
 
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