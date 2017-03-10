Başkan Cabbar Hanımeli Pazarını ziyaret etti

Başkan Cabbar hanımeller pazarında el ürünlerini satan hanımlardan çalışmaları ve satışları hakkında bilgi aldı. Pazarda satış yapan hanımlar Başkan Cabbar'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ziyaretinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "El emeğinizi ve göz nurunuzu vererek ürettiğiniz ürünleri Hanımeller Pazarında satmaya çalışıyorsunuz. Develi Belediyesi olarak Bu pazarı çok önemsiyoruz. İnşallah haftanın belirli günleri değil de her gün açılan bir pazar olacak şekilde gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

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