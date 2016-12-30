Başkan Cabbar öğrencilerle buluştu Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ve meclis Üyesi Hasan Demirci, Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle öğle namazı kılan Başkan Mehmet Cabbar sonrasında kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Geleceğin teminatı olan gençlerin devletine ve milletine faydalı bir insan olması için her daim yanlarında olacaklarını belirten Başkan Cabbar “Bu topraklar tarihin her zorlu döneminde kahraman yetiştirmeyi bilmiştir ki 15 Temmuzdaki hain darbe teşebbüsünde de buna bir kez daha kanla canla şahit olmuş bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi İlçemizde de sizin gibi gençler mukaddesatına, vatanına ve geleceğine sahip çıkmak için hainlere gerekli cevabı ziyadesiyle vermiş oldunuz. Ümmet coğrafyamız zorlu bir sınavdan geçiyor, unutmayın ki genç kardeşlerim, bütün ümmet bu coğrafyanın Müslümanlarından yardım bekliyor. Sizler hem bilgi birikiminizle hem duygusal birlikteliğinizle bu ümmeti ihya edecek bir nesilsiniz. Eğer sizler bu misyonu taşımayacak olursanız bunda bütün bir ümmetin ahı olacak. O yüzden gerek derslerinizdeki başarınızı, gerekse gündelik hayattaki faaliyetlerinizi çok önemsiyor, sizlerin milletinizi ve ümmetinizi daha yükseğe taşıyacağınızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Başkan Cabbar’ın konuşmasının ardından hutbe yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan’da eğitim-öğretime vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Cabbar’a Kuran ı Kerim hediye etti.

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