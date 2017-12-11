Başkan Çelik, Kayseri'yi Ukrayna'ya anlattı

Erciyes ve Kayseri sahip olduğu değerlerle dünyaya açılmaya devam ediyor. Yapılan tanıtım faaliyetlerinin ardından 29 Aralık’tan sonra Moskova-Kayseri arasında başlayacak charter seferlerle Rus turistleri ağırlamaya hazırlanan Kayseri, Ukrayna’nın da ilgisini çekti. Ukrayna’nın en önemli kanalları olan 1+1 TV, ICTV, İnter TV’nin de aralarında bulunduğu televizyon kanalları, seyahat siteler ve tur operatörleri şehrimizdeki güzellikleri tanıtmak için Kayseri’ye geldi.





“Kayseri tüm zenginlikleri barındırıyor”

Ukrayna’dan gelen tüm televizyon kanalları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ayrı ayrı program çekimi yaptı. Başkan Mustafa Çelik, röportajlar sırasında Kayseri’nin öne çıkan güzelliklerinin sorulması üzerine Kayseri’nin Zenginlikler Şehri olduğunu söyledi. Kayseri’nin ; doğası, tarihi, insanı, gönlü, kültürü ve mutfağı zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Şehrimiz tüm zenginlikleri içine alan bir şehir. 6 bin yıllık tarihi olan kadim bir şehirde yaşıyoruz. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 6 bin yılın izlerini taşıyan eserleri görmek mümkün. Kayseri bu anlamda adeta bir açık hava müzesi gibi. 1500’den fazla tescilli tarihi yapı var” dedi.



Erciyes, Sultansazlığı Kuş Cenneti, Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal güzelliklerden uzun uzun bahseden Başkan Çelik, Kayseri’nin aynı zamanda Kapadokya’nın başkenti olduğunu söyledi. Kayseri’deki planlı gelişme kültüründen de söz eden Başkan Çelik, Kayseri’nin her yönüyle huzur şehri olduğunu dile getirdi.



Başkan Mustafa Çelik, röportajlar sırasında Ukrayna’nın önem verdikleri bir ülke olduğunu söyledi. Turizmin ekonomik ilişkileri de beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Karşılıklı yapacağımız turistik geziler önümüzdeki dönemde işbirliklerini mümkün kılacak ve bu işbirlikleri ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktır” diye konuştu.



Ukrayna televizyonları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile yaptıkları programın yanı sıra başta Erciyes olmak üzere Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin çekimini de yaptılar.

İHA

