Başkan Çelik'ten Kocasinan'a geçmiş olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çatı katında yangın çıkan ve önemli bir tehlike atlatan Kocasinan Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bir süre görüştü ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.

17 Ocak 2017 Salı 11:29