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Başkan Çelik'ten Kocasinan'a geçmiş olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çatı katında yangın çıkan ve önemli bir tehlike atlatan Kocasinan Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bir süre görüştü ve geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Çelik'ten Kocasinan'a geçmiş olsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediyesi'nde çıkan yangın sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kocasinan Belediyesi'ni ziyaret edenler arasında Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de vardı. Başkan Mustafa Çelik, çatı katında çıkan yangın ve verdiği hasarla ilgili Başkan Çolakbayrakdar'dan bilgi aldı.
Kocasinan Belediyesi'nin büyük tehlike atlattığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Geçen hafta etkili olan rüzgar nedeniyle çatıdaki hasarın tamiri sırasında çıkan ufak bir kıvılcımın çatı altındaki ahşap bölüme sıçramasıyla yangının başladığı anlaşılıyor. Yangın, itfaiye ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle alt katlara sıçramadan söndürüldü. Geçmiş olsun diliyorum. Rabbim daha büyük bir kaza bela vermesin. İnşallah oluşan hasar kısa sürede giderilir." dedi.
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