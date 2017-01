Başkan Çelik’ten anlamlı ziyaret Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten gece yarısı sürpriz ve anlamlı bir ziyaret geldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve bazı polis merkezlerini ziyaret eden Başkan Çelik, İstanbul'daki hain saldırı nedeniyle polislere ‘başsağlığı’ dileğinde bulundu ve Mevlit Kandillerini tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yaptı. Çevik Kuvvette nöbet tutan polislerle bir araya gelen Başkan Çelik, yurdun dört bir yanında vatan bekleyen polis ve askerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Vatandaşın huzurunun kaynağının güvenlik güçleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Sizler canınız pahasına bu vatanı bekliyorsunuz. Her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Evimizde rahat uyuyabiliyorsak, günlük hayatımızı rahatça yaşayabiliyorsak sizlerin sayesindedir. Ne zamanki Türkiye dış politikada biz figüran değiliz, sizin biçtiğiniz rolü oynamak istemiyoruz, biz de varız diyor, ne zaman ki ekonomide kalkınmaya başlıyor ve milli savunma sanayimizi geliştiriyoruz, o zaman alçakça saldırılarla karşılaşıyoruz. Ancak, amaçlarına ulaşamayacaklar. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin." dedi.



"Ülkemizi hainlere bırakmayacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polislerle birlikte çay içip sohbet ettikten sonra Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezini ziyaret etti. Burada da baş sağlığı dileklerinde bulunan polislerin Mevlit Kandillerini tebrik eden Başkan Çelik, "İnşallah Rabbim bir daha böyle sıkıntılar göstermesin. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdürerek şer odaklarının üstesinden geleceğiz. Bu ülkeyi hainlere bırakmayacağız." diye konuştu. Hain saldırıda Kayseri'nin de şehit verdiğini dile getiren Başkan Çelik, Kayseri'nin her zaman vatanın ve milletin yanında olduğunu belirtti.



"Polis ve askerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Mustafa Çelik, gece yarısı yaptığı ziyaretleri Melikgazi Polis Merkezi ile sürdürdü. Tüm polislerle selamlaşan Başkan Çelik, taziyelerini iletti ve "Bizler her zaman yanınızdayız." mesajı verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezini de ziyaret ederek, "Biz polisimizle, askerimizle ve milletimizle birlikte tek yüreğiz. Kimsenin gücü bu cennet vatanı bölmeye yetmeyecektir. İnşallah Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmaz." diye konuştu.

