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Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir’de vatandaşlarla buluştu

Kocasinan Belediyesi’nde geleneksel hale gelen ‘Başkan Sizi Dinliyor’ programıbu hafta Beyazşehir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar programda, vatandaşların sorularını cevaplayıp taleplerini dinledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Beyazşehir’de vatandaşlarla buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın 116 Mahallesi’ne daha iyi hizmet verebilmek için gece-gündüz çalıştıklarını ifade ederek, “Neler yaparsak vatandaşlarımızı daha fazla memnun edebiliriz memnun olur diyeher hafta hemşehrilerimle bir araya geliyoruz.” dedi.
Yapılan yatırımlar sayesinde Beyazşehir Mahallesi’nin yeşile büründüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallemizde metrekare olarak yeşil oranını artırdık. Burada mevcut parkların sayısını arttırdık. Okullarda hijyeniktemizlik çalışmalarından alternatif yol çalışmalarına kadar mahalleye çok sayıda yatırım gerçekleştirdik. Yatırımlarımızı ve projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. 7’den 70’e vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Program, bir lise öğrencisi tarafından Kocasinan Belediyesince eğitim ve öğretime verilen desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a ‘Bugünün Asım’ı kitabı hediye etmesiyle sona erdi.
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