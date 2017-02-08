Başkan Çolakbayrakdar'dan eski belediye başkanlarına vefa

Dergi Kocasinan’ın ikinci, Kocasinan Çocuk Dergisinin ise üçüncü sayısını yayımladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Alçı ve Yıldız’ın özel röportajlarının da yer aldığı dergiyi eski başkanlara bizzat takdim etti. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’a bizden önce hizmet etmiş değerli büyüklerimiz bizim değerlerimizdir.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yıldız’ı işyerindeki ofisinde ziyaret etti. Keyifli sohbetlerin edildiği ziyarette, Kocasinan Belediyesi’nin eski Başkanı Bekir Yıldız, bölgedeki yeni yatırım ve projeleri gördükçe memnun olduğunu ifade etti. Yıldız; “Kocasinan, her geçen gün ticaret, turizm, kültür, sanat gibi hayatın her alanında büyüyor. Ayrıca huzurlu ve sakin ilçe olmasına karşın Kayseri’nin ana arterleri Kocasinan’dan geçiyor. Çevre yol, tren hattı ve kanalizasyonun tamamı Kocasinan’da bulunmaktadır. Bir nevi metropol bir ilçedir. Kocasinan Belediye Başkanı olarak ilçeye güzel hizmetler yapıyorsunuz. Hizmetleri gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ise Dergi Kocasinan hakkında bilgiler vererek, “Dergi Kocasinan’ın 2. Sayısını, Kocasinan Çocuk Dergisi’nin ise 3. sayısını çıkarttık. Dergi Kocasinan için siz de zaman ayırıp ekibimize röportaj verdiniz. Bunun için teşekkür ederiz.” Dedi.

Kocasinan Çocuk Dergisi’nden de bahseden Başkan Çolakbayrakdar, dergide kullanılan ana karakterler Sinan ve Sinem’i tanıttı. “Sinan karakteriyle büyüyen çocuklarımız inşallah Koca Sinan olacak.” Diyen Başkan Çolakbayrakdar; “Bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunmak adına yayın hayatına girdirdiğimiz Kocasinan Çocuk Dergimizin ilk sayısını geçen sene ramazan ayında, ikinci sayısını 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başlangıcında üçüncü sayısını ise eğitim öğretim yılı 2. Dönem başında öğrencilerimize dağıttık. Dergimizde Sinan ve Sinem karakterleri bulunmakta. Sinan karakteriyle büyüyen çocuklarımız inşallah Koca Sinan olacak. Amacımız karakterlerimizle milli ve manevi değerlerle çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kocasinan Belediyesi’nin Kurucu Başkanı Ali İhsan Alçı’yı evinde ziyaret etti. Dergi Kocasinan hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Ali İhsan Alçı’ ya dergiyi verdi. Kocasinan Belediye eski Başkanı Ali İhsan Alçı ise nazik ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin son 6 ay içerisinde gerçekleştirdiği belediye faaliyetlerinin yanı sıra kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal projelere yer verilen Dergi Kocasinan’ın yeni sayısı, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın 2016 değerlendirmesi ve 2017 vizyonuyla ilgili mesajıyla başlıyor. Başkan Çolakbayrakdar’ın vizyon projeleri, kentsel dönüşümle Kocasinan’ın ülke ekonomisine katkısı, insan odaklı belediyecilik, alt ve üst yapı çalışmaları, Kocasinan’da tamamlanan ve yeni başlayan projelerin de bulunduğu dergide, ayrıca belediyenin kurucu Başkanı Ali İhsan Alçı ve ilçeye 20 yıl Belediye Başkanı olarak hizmet eden Kayseri’nin Ağabeyi diye bilinen Bekir Yıldız ile yapılmış özel röportajlar yer alıyor. Dergi Kocasinan’da, Dünya’nın ilk tıp Merkezi Gevher Nesibe Şifahanesi, bölgeye ismini veren Mimar Koca Sinan’ın hayatı ve eserleri hakkında da detaylı bilgiler bulunuyor. Ayrıca eski Kumalı’nın Ahi Evran’a dönüşümü bölümünde ise mahalle sakinleriyle yapılan sohbet, okurlara nostalji yaşatırken gönüllere tebessüm bırakıyor.

Güçlü görsel sunumlara sahip olan derginin 3. sayısı 114 sayfadan oluşuyor. Kocasinan sakinlerine ücretsiz dağıtılan dergiler renkli ve kuşe kağıda basılmış olup tasarımıyla da dikkat çekiyor.