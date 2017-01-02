Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm konutlarını inceledi Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Seyrani kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

‘Yeni Kocasinan’ için büyük bir dönüşüme imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Seyrani Mahallesi’nde yapımı devam eden konutları inceledi.

Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve sorumlu birim müdürleri ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışanlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, son teknolojiyle donatılmış örnek dairenin odalarını da tek tek gezdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Soğuk havaya rağmen hava şartları el verdiğince çalışmalar devam edecek. Hızlı bir şekilde yaparak mahalle sakinlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Onların huzur içerisinde yaşayabilecekleri yuvaların oluşması için gayret gösteriyoruz. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan da daha modern binalar inşa ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde konutlar yükseliyor. ‘Yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurma noktasında olağan gayretlerle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kazasız belasız bu inşaatlar tamamlanır ve hak sahiplerine teslim edilir. Şimdiden Kocasinan’a hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek. Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacak.” diyerek sözlerini noktaladı.

İHA

