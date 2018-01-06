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Başkan Çolakbayrakdar modern pazaryerinde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından yapılarak, esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulan Erciyesevler Mahallesindeki modern pazar yerini ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar modern pazaryerinde
Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalması, kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemizdeki pazar yerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Bunlardan biri olan Erciyesevler Mahallesi’ndeki modern pazar yeri, şimdiden bölgenin ivmesini değiştirdi. Gerek pazarcı esnafının daha iyi koşullarda vatandaşlara hizmet vermesi gerekse vatandaşların daha hijyenik ve daha konforlu ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Esnaf ve bölge sakinleri ise Kocasinan Belediyesinin ilçeye kazandırdığı modern ve fonksiyonel pazar yeri dolayısıyla Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.
İHA
 
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