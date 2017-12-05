Belediye çalışanlarına giyim malzemesi dağıtıldı



Belediye Çevre ve Temizlik birimlerinde çalışan personele her yıl iş elbisesi, kaban, mont, ayakkabı, şapka, pantolon, eldiven, ağız maskesi, baret gibi malzemelerin alındığını belirten Başkan Büyükkılıç, bu birimlerde çalışanların belli aralıklarla kan örneklerinin alınarak, analizinin yapıldığını ve sürekli sağlık kontrolünden de geçirildiğini kaydetti.

Kayserililerin her sabah temiz bir çevrede güne başlattıklarını çünkü bu temizliğin gerçekleştirilmesinde 435 temizlik işçisinin akşam 22.00 ile sabah 06.00 arası genel temizlik yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Temizlik çalışmasının daha etkin, verimli ve koordineli yapılabilmesi için şehri doğu ve batı kısımları olmak üzere iki bölüme ayırdık. İki ayrı şirkete temizlik işini ihale ettik. Böylece planlama daha dar alanda yapılarak işin verimliliği artmaktadır. 320 işçi ve 115 şoför ve operatör olmak üzere 435 çalışana kışlık elbise ve sağlık malzemesi olmak üzere dağıttık” dedi.

Temizlik işlerinde çalışanların koruma amaçlı gerekli aşılarının da yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, gerek belediyenin kadrolu gerek ise özelleştirme ile özel şirkette çalışan tüm işçilerin önümüzdeki günlerde Hepatit B aşısının yaptırılacağını sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

