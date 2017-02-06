Bilim merkezine 40 bin ziyaretçi

Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK ile birlikte 52 milyon TL yatırımla Kayseri'ye kazandırdığı Bilim Merkezi 4 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı ve açılışından bu yana iki ay geçti. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50.000 m2 açık, 10.000 m2 kapalı alanda kurulu olan Bilim Merkezi birbirinden farklı sergi alanlarıyla her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi çekmeye başladı.

Bilim Merkezi, açılışından bu yana geçen iki ayda 40 binin üzerinde ziyaretçi çekti. Saatlerce gezilebilecek 100 sergi düzeneği ve Türkiye'nin en büyük planetaryumu ile sadece Kayseri'nin değil çevre illerin de yeni gözdesi olan Bilim Merkezi, Niğde'den Nevşehir'e, Yozgat'tan Kırşehir'e, Kahramanmaraş'tan Başkent Ankara'ya kadar geniş bir bölgeden ziyaretçi ağırlıyor. Farklı illerden Bilim Merkezi'ni görmeye gelenler, böyle güzel bir merkezin Kayseri'ye kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

"Bölgenin yeni cazibe merkezi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi'nin herkeste heyecan ve merak uyandıran bir çekim merkezi olduğunu belirtti. Bilim Merkezi'nin kısa sürede büyük ilgi görmesinin ne denli yerinde bir yatırım yapıldığının göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Türkiye'de sadece dört şehirde bulunan Bilim Merkezlerinin en kapsamlısını şehrimize kazandırdık. Kısa zamanda da bölgemiz için yeni bir cazibe merkezi oldu" dedi.

Kurum Haberi

