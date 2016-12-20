Bosna Hersek'te Halep'e destek mitingi Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Zenica şehrinde, Suriye ve Halep'e destek mitingi düzenlendi.

Aliya İzetbegoviç Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Suriye ve Halep'te yaşanan savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

Miting organizatörü "Hedija" Derneği temsilcilerinden İsmet Basic, konuşmasında, dünyada yaşanan savaşların durdurulması için birlik olunması gerektiğinin altını çizerek, "Din ve ırk farketmeksizin tüm Zenica halkına mitinge katılmaları çağrısında bulunduk." dedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta yapılan Srebrenitsa soykırımını anımsatan Basic, "Dün Srebrenitsa, bugün Halep, peki yarın ne olacak? Halep'teki sivillere yardımeli uzatmalıyız." diye konuştu.

Bir diğer dernek üyesi İndira Sinanovic de Bosna Hersek halkının katliam kelimesinin ne anlama geldiğini "çok iyi bildiğini" belirterek, Suriye halkının acılarını paylaştıklarını söyledi.

"Ben karanlığı ışık bilirdim, Erdoğan, sen olmasaydın"

Mitinge katılan Savaş Gazileri Derneği Başkanı Mujo Aganovic ise Suriye'de yapılan zulümlere "dur" denilmesi gerektiği çağrısında bulunarak, Halep'te yapılanların insan ve din haklarını çiğnediğine işaret etti.

Bosna Savaşı gazisi Alija Redzic, insan haklarının önce Srebrenitsa'da şimdi de Halep'te "suya düştüğünü" vurguladı.

Miting kapsamında Aliya İzetbegoviç Meydanı'ndan Marşal Tito Caddesi'ne yürüyen kalabalık, Zenica'dan Halep'e barış mesajı gönderdiklerini ifade etti.

Zenica'daki mitingde ayrıca, Boşnak şarkıcı Dino Merlin'in merhum cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç için yazdığı şarkının nakaratı "Ben karanlığı ışık bilirdim, Erdoğan, sen olmasaydın" yazısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adandı.

(dirilispostasi.com)

