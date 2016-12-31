Bünyan 2016 yılını verimli geçirdi Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcuoğlu, Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret ederek, Bünyan'ın taleplerini belirten bir dosya verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 2016'da yapılan yatırımların Bünyan için adeta bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında Bünyan'a yapılacak olan yatırımlarla ilgili Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Gülcüoğlu ve İlçe Başkanı Gökçe ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e gilaburu suyu hediye etti.

Bünyanlılar adına yapılan hizmetler için Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Gülcüoğlu, "Cumhuriyet tarihi boyunca Bünyan'a bu kadar kapsamlı bir iş yapılmadı. 2016 yılında 400 km civarında doğalgaz, kanal, iletişim ve içme suyu şebekeleri için kazı yapıldı. Açılan kanalların tamamını kapattık. Bu süreçte bize çok ciddi destekler verdiniz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalarla ilgili ilçelerden dosyalar aldıklarını belirtti ve ilçelere hangi yatırımların yapılması gerektiğini en iyi bilecek merciin ilçe belediyeleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda 2017 yılını planlamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, 2016 yılında Bünyan'a yapılan yatırımların önemini de vurguladı. 2016 yılının Bünyan için dönüm noktası olduğunu dile getiren Çelik, "Bünyan'ın tüm altyapısı yenilendi. Altyapı çalışmalarının ardından Bünyan'a yakışır yollar yaptık" diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda Bünyan Belediyesi'nin tanıtımı için çalıştığı gilaburu suyunu da herkese tavsiye etti.

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