Büyükelçi eşleri Kayseri yemeklerinde buluştu



Yaklaşık 30 farklı ülkeden Türkiye’de görevli yabancı büyükelçilerin eşleri Başkent’in merkezinde, Kolej semtinde Kayseri yemekleri yapan restoranda bir araya geldi. Anadolu misafirperverliği ve Kayseri mutfağının tadını çıkaran sefireler, ülkelerine has geleneksel kıyafetleri ile görenlerin beğenisi topladı.

İşletmenin sahiplerinden biri olan ve etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Erdoğan Diri, 1997’den beri hizmet verdiklerini belirterek, “Ara sıra bu tip davetlerde bulunuyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi. Büyükelçi eşlerini ilk defa davet ettik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler” dedi.

Restorandın menüsünde geleneksel Kayseri yemekleri olduğunu ancak standart Kayseri mantısı dışında alternatif yemeklerin de bulunduğunu ifade eden Diri, ”Kayseri mutfağı deyince insanların aklına mantı gelir. Mantıdan ziyade bütün et yemekleri, hamur işleri, zeytin yağlılar, börekler, baklavalar dahil geniş bir menü yelpazesine sahibiz” diye konuştu.



“Tek kelime ile muhteşem”

Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillah’nın eşi Fozia Abdillah, zaman zaman söz konusu restorana geldiğini dile getirerek, restoran çalışanlarının çok sıcakkanlı, yemeklerin ise muhteşem olduğu ifade etti. Daha önce Kayseri mutfağı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Cibutili Abdillha, “Türk yemekleri çok lezzetli. Daha önce Kayseri mutfağını hakkında çok şey duymuştum. Bugün ilk defa bu yemekleri tadıyorum. Tek kelime ile muhteşem. Buradaki İnsanlar çok sıcakkanlı. Benim gibi yabancılara buraya gelip, yemekleri tatmalarını tavsiye ediyorum “ ifadelerini kullandı.



“Nijer yemeklerine benziyor”

Nijer’in Ankara Büyükelçisi Adam Abdoulaye Dan-Maradi’nin eşi Hadiza Dan-Maradi ise Kayseri yemekleri ile Nijer yemeklerinin ortak yönleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Benim ülkemde de bu tip etkinlerde bir araya gelir, birlikte bir şeyler paylaşırdık. Bir ay önce annemi kaybettim. Buradaki arkadaşlarla buluşup bir şeyleri paylaşmak bana annemi hatırlatıyor. Kayseri yemeklerin birazcık benim ülkemin yemeklerine benziyor. Bu yemekleri çok seviyoruz, bu yüzden de bu restorandı tercih ediyoruz.”

İHA

