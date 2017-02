Büyükkılıç ailesi Kariyer Günleri’nde

Üniversite sınavlarına çalışan öğrenci ve öğretmenlerince düzenlenen bu etkinlikten büyük zevk aldığını çünkü pırıl pırıl bir gençliği karşısında gördüğünü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, kariyer planlamanın günümüzün en önemli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.





Ulaşım, iletişim, ders araç ve gereçleri, okulların ve sınıfların fiziki durumu gibi birçok alanda eğitime katkı sağlandığını ancak buna karşın ülkemizde yüksek öğretime talebin çok artmasından dolayı üniversitelere girişte adeta bilgi yarışı başladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Eğitim de başarının sırrı çalışmaktır. Konuları günlük ve anlayarak öğrenme başarının temelidir. Günlük ve düzenli çalışma metodu günlük hayatta da geçerlidir. İnsan unsuru olan her yerde mutlaka sorunlar olacaktır. Ancak önemli olan bu sorunları bilmek ve akıl yolu ile çözümünün sağlanmasıdır. Yerinde ve zamanında yapılmayan iş, ödev, görev, yatırım, hizmet ne olursa olsun sonucu ya eziyet yada zarardır. Bunun için yerinde ve zamanında yapılan her işlem başarıyı getirir.” dedi.

Dr. Necmiye Büyükkılıç ise gençlerin hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini zaten en büyük düşmanın umutsuzluk olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Sizlere her imkan verilmektedir. Bir kere evleriniz şu anda sizler için hazırlanmış gibi yani ailenizin büyük bir desteği var. Bu başarının ilk temelidir. Aileler sizler için büyük çaba ve fedakârlık yapmaktadır. Sizlerin şimdi tek bir görevi var. Verilen bilgileri anlamak, tekrar etmek ve bunun ile ilgili soruları doğru cevaplamaktır. İşin özünü öğrendiğiniz zaman her türlü soruyu kolaylıkla çözümleyeceksiniz. Bu sizlerin bundan sonraki hayatınızda bir ilke olmalıdır. İşin özünü kavramak ve ona göre yön vermek çok önemlidir”

Kariyer günlerinin konuğu olan Büyükkılıç ve eşi katılımcı öğrencilerin sorularına kendi yaşamların örnekler vererek cevaplandırdılar. Sohbet sonrası öğrencilerle ayrı ayrı sohbet eden Memduh ve Necmiye Büyükkılıç, Yüksek Öğretime Geçiş ile Lise Yerleştirme kurslarına katılan öğrencilere başarılar temennisinde bulunarak sınav sonrası onlarla birer üniversiteli olarak bu toplantıyı gerçekleştireceklerini söylediler ve hatıra için fotoğraf çekindiler.

Kurum Haberi