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Büyükşehir'den iki önemli ihale 

Büyükşehir Belediyesi çarşamba günü iki önemli ihale yapacak. 1607 yataklı Kayseri Bölge Hastanesi karşısında yapılacak olan iş yerleri ve yine hastane çevresinde bulunan konut ve konut + ticaret alanı arsaları ihale ile satışa sunulacak. 

Büyükşehir'den iki önemli ihale 

1607 yataklı Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Kayseri Bölge Hastanesi’nin karşısında yeni bir iş ve ticaret merkezi doğuyor. Büyükşehir Belediyesi de hastane çevresinde yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olan “Açık Teklif Usulü” ihale ile hastane karşısına yapılacak olan 58 adet dükkanın satışı gerçekleştirilecek. İhaleye girmek isteyenler müracaatlarını çarşamba saat 09.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.
Büyükşehir Belediyesi aynı bölge için çarşamba günü saat 14.00’te ikinci bir ihale yapacak. İhaleyle 4 parsel konut + ticaret alanı ve 4 parsel konut alanı arsası satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne çarşamba saat 13.30’a kadar başvurularını yapabilecek.
İHA
 
 

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