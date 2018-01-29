Büyükşehir'den iki önemli ihale 

1607 yataklı Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Kayseri Bölge Hastanesi’nin karşısında yeni bir iş ve ticaret merkezi doğuyor. Büyükşehir Belediyesi de hastane çevresinde yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olan “Açık Teklif Usulü” ihale ile hastane karşısına yapılacak olan 58 adet dükkanın satışı gerçekleştirilecek. İhaleye girmek isteyenler müracaatlarını çarşamba saat 09.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi aynı bölge için çarşamba günü saat 14.00’te ikinci bir ihale yapacak. İhaleyle 4 parsel konut + ticaret alanı ve 4 parsel konut alanı arsası satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne çarşamba saat 13.30’a kadar başvurularını yapabilecek.

İHA



