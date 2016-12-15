Büyükşehir'den kara anında müdahale Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışına anında müdahale etti. Şehir merkezi ve ilçelerde yaklaşık 200 kişilik bir ekiple kesintisiz hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışı ile birlikte hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir çalışma başlattı. Şehir merkezi 8 bölgeye ayrıldı ve her bölgenin ekipleri kar yağışı süresince yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdü. Karla mücadele çalışmalarında 16 traktör kepçe, 1 rotatif, 5 yükleyici kepçe olmak üzere toplam 21 kepçe, 32 tuz sericili kar bıçaklı kamyon ve 5 greyder kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip ve 58 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda gece boyunca 1 ton tuz kullanılarak yolların tamamı açıldı.



Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de yoğun bir çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilçeler ve bağlı mahallelerde karla mücadelenin daha hızlı yapılması ve anında müdahale edilmesi için 7 ayrı ekip oluşturdu. Toplam 88 personel 45 araçla, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Develi'de 2, İncesu'da 1, Sarız'da 12 ve Tomarza'da 31 olmak üzere toplam 46 mahalle yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Pınarbaşı ve Sarız yolunda yoğun tipi nedeniyle Karayolları tarafından şehirler arası yolun trafiğe kesilmesinden dolayı bu bölgedeki yol açma çalışmalarında sorun yaşanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yolun açılmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıracak.





İHA

