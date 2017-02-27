Büyükşehir’den toplu taşıma çalıştayı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, toplu taşımanın daha iyi olması için bugüne kadar yapılan çalışmalara değindi.

Yolcuların her konudaki şikayetlerini en aza indirmek için gayret edildiğin belirten Darendelioğlu, otobüs sürücülerine KAYMEK’ten destek alınarak insan ilişkileri ve yolculara karşı davranışlarla ilgili eğitimler verildiğini de hatırlattı.

Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl de toplu taşımada iyi bir planlama için tüm doneleri belirlediklerini ve bu doğrultuda yapılan planlamayı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi.

Toplu taşımanın içinde olan tüm tarafların en kaliteli hizmet hedefinde olduğunu ifade eden Bingöl, "Her konuda ilkleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımada da diğer şehirlere örnek uygulamalar yapmak istiyoruz. Bu konuda da rol model olacağımıza inancımız tamdır." dedi.

Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise Toplu Taşıma Strateji Belgesi ve Aksiyon Planı konulu bir sunum yaptı. Amaçlarının toplu taşımayı kurumsal hale getirmek olduğunu dile getiren Gündoğdu, toplu taşıma hatlarının rehabilitasyonundan, farklı taşıma araçlarının birbirleriyle entegrasyonuna, toplu taşımaya kolay erişimden, cazibesinin artırılmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Toplu Taşıma Çalıştayı'na Büyükşehir Belediyesinin ulaşımla ilgili birimleri ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan ve yöneticiler katıldı.

AA

