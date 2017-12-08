Cazibe merkezinde geri sayım

Tesisin kusursuz olması için sık sık incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, odaları ve sınıfları tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, tesisin çalışmaları tamamlandığını ifade ederek, “Tesisimizde Kocasinan Akademi çatısı altında bir çok eğitim faaliyetleri verilecek aynı zamanda pazar esnafımızın da kullanabileceği modern bir pazar yeri yapıldı. Kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese meslek edindirme, hobi ve sanatsal kurslarla yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Kocasinan Akademi, bu tesisimizde de kayıtları almaya başladı. Ayrıca tesisimizde kadın ve erkeklerin spor faaliyetlerinde bulunabileceği bir spor merkezi var. Bölge sakinlerine hizmet verecek olan tesisimizin benzerlerini diğer mahallelere de yapacağız. Tesisimizin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına önemli tesisler kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni kurslar açan Kocasinan Akademi, Erciyesevler Tesisindeki kurslarda; Robotik-Kodlama, Hüsn-İ Hat, Tezhip, Çini Bezeme, Seramik Biçimlendirme, Bilgisayar Kullanımı, Web Tasarımı, Kadın Elbise Dikimi, Geleneksel El Nakışları, Ebru, Nakkaş, Filografi, Terrarium, Örgü, Takı Tasarım, Aşcılık ve Pastacılık gibi eğitim verecek.

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