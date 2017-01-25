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Çevre Bakanlığı’ndan Hacılar’a destek

Hacılar Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe edilen çöp toplama aracını teslim alarak araç filosunu güçlendirdi. Belediye Başkanı Doğan Ekici, kendilerine her konuda destek olan Bakan Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etti.

Çevre Bakanlığı’ndan Hacılar’a destek
Daha temiz bir Hacılar için çalışmaların artarak devam ettiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan İlçemize hibe edilen çöp toplama aracını ve 150 adet çöp konteynerini teslim aldık. Hükümetimize ve Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Hacılarımızda 2017 yılında temizlik konusunda daha da başarılı bir hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu araçla birlikte filomuzu daha da güçlendirdik. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Kurum Haberi
 
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