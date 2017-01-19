CHP'lilerden "Ayağa Kalkıyoruz" eylemi CHP Kayseri ve Yozgat İl Teşkilatı üyeleri, parti tarafından başlatılan "ayağa kalk" eylemine katıldı.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen İl Başkanı Feyzullah Keskin ve parti üyeleri, meydanın çeşitli yerlerine dağılarak eylem yaptı.

Bir dakika boyunca ayakta duran üyeler, daha sonra dağıldı.

İl Başkanı Keskin, eyleme yarın da devam edeceklerini belirtti.

Parti tarafından başlatılan eylem Yozgat'ta da gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eyleme, CHP Yozgat İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş Sendikası, Büro İş Sendikası, Alevi Kültür Derneği yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Eylemde grup adına "Başkanlığa Hayır" bildirisini Eğitim İş Sendikası İl Temsilcisi Sedat Tuygun okudu.

Türkiye'de siyasal rejimin, kimi demokrasi eksikleriyle demokratik bir cumhuriyet olduğunu belirten Tuygun, "Cumhuriyet rejimi, kurulduğu günden bu yana egemenliği saraydan alıp halka verme ve demokratikleşme çizgisini benimsemiştir. Bu ise egemenliği tekrar halktan bir kişiye verme girişimidir. Demokrasiye yönelen gidişin kesintiye uğramasıdır." ifadelerini kullandı.

AA

