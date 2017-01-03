Çolakbayrakdar, hanımlara özel tesisi eşiyle inceledi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hanımlara özel son teknolojiyle donatılmış olan Gevher Nesibe Hatun Eğitim Kültür Spor Merkezini eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte inceledi.

Kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen merkezde Başkan Çolakbayrakdar, tesisin teknoloji aletleri ve diğer ürünlerin kontrollerini gerçekleştirirken, Bayan Çolakbayrakdar ise tesisin eğitmenleriyle sohbet ederek, eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından kadınlara özel yapılan sosyal tesisin faaliyetlerine başladığını ifade ederek, “Otomatik sensörlü duşa kabinler, akıllı tahtadan oluşan derslikler, fanlı ısıtmalı yüzme havuzu, fıtness, çocuk bakımı odası ve birçok sosyal faaliyet bölümleri ile birlikte farklı, yeni ve fonksiyonel bir tesis oldu. Şuan Hanım kardeşlerimize yönelik el sanatları ve dikiş-nakış kursları başlamış durumdadır. Önümüzdeki günlerde de fitness, havuz gibi bölümlerde Kocasinan sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Tesisimizin son teknolojiyle donatılmış ürünlerini inceledik. Burası yapılan hizmetlerle yakın zamanda Kocasinan’ın kültür, sosyal ve sanatsal merkez haline gelecektir. Buranın ayrıca Kocasinan Belediyesinin kadınlara yönelik ilk tesisi olması nedeniyle ayrı bir önemi vardır. İnşallah buna benzer tesislerimizi artıracağız. Tesisimiz bölge sakinlerine Kocasinan’a hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da ziyaret ettiği tesisi kadın gözüyle incelerken kurs eğitmenleriyle de sohbet etti. Çolakbayrakdar çifti daha sonra, tesisin hayırlı olmasını dileyerek merkezden ayrıldı.



İHA

