Çolakbayrakdar pazaryeri projesini inceledi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde yapımı devam eden pazaryeri projesini yerinde inceledi

Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan daha fonksiyonel pazar yeri çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleriyle birlikte projenin uygulandığı inşaat alanını gezen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Zamanın ihtiyaçlarına göre yapılan yapılar eskiyor veya çağın şartlarına göre daha işlevsel hale getirilmesi için yenilenmesi gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde İlçe genelinde mevcut pazaryerlerimizi yenilemeye başladık. Pazaryerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Bunlardan biri olan Erciyesevler Mahallemizdeki mevcut pazaryerini yeniliyoruz. Ayrıca pazaryerinin yanına mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek değişik sosyal mekanlar yapıyoruz. Pazaryerlerimiz böylelikle daha fonksiyonel hale dönüşecek ve Kocasinan için sosyal-kültürel anlamda büyük bir kazanım olacak. Pazar yerlerimiz haftanın bir günü değil, haftanın her günü vatandaşın ihtiyacını karşılayacak. 7’den 70’e herkese hitap edecek olan pazar yerlerimiz inşallah kazasız belasız en kısa zamanda tamamlayarak önümüzdeki yıl içerisinde yeni yüzüyle Kocasinan’a hizmet verir hale gelecektir.” diye konuştu.

Yenimahalle Meydanı yenilendi

Kocasinan Belediyesi, ayrıca Yenimahalle Meydanının çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın dört bir yanında yol yenileme, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birisi olan Yenimahalle de ise meydanı baştan aşağı yeniledik. Meydanın zemini daha sağlam olması için 300 metreküp beton ve 10 ton hasır çelik kullanıldı. Ardından 3 bin 800 metrekare alana çevreye duyarlı doğayla özdeşleşmiş daha dayanıklı modern begonit taşlar döşendi. Daha kullanışlı ve daha estetik bir meydan oluşturduk. Vatandaşlarımızın daha güzel çevrede yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Bölge sakinleri ise hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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